La rivoluzione delle moto elettriche: Ampace presenterà all'EICMA 2024 le innovazioni della linea Kun-Era, dedicata a tutti gli scenari - MILANO, 1° novembre 2024 /PRNewswire/



Forte del passaggio globale verso la mobilità elettrica, il leader dell'innovazione delle nuove tecnologie di alimentazione Ampace debutterà all'EICMA 2024, il Salone Internazionale del motociclismo di Milano. Ampace lancerà la serie Kun-Era, la linea di versatili soluzioni di alimentazione per le applicazioni delle motociclette elettriche adatte a ogni scenario. Sfruttando le sue sei caratteristiche di base, Ampace ha sviluppato una soluzione di batterie al litio estremamente adattabili e inaugura una nuova era delle moto elettriche. Ampace: una joint venture che guida il futuro della mobilità verde Ampace, una joint venture tra CATL e ATL, è un pioniere tecnologico che si impegna a superare i confini delle nuove tecnologie energetiche. L'azienda punta a raggiungere i massimi livelli di sicurezza, innovazione e produzione intelligente. Liberoquotidiano.it - La rivoluzione delle moto elettriche: Ampace presenterà all'EICMA 2024 le innovazioni della linea Kun-Era, dedicata a tutti gli scenari Leggi tutto su Liberoquotidiano.it (Liberoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- MILANO, 1° novembre/PRNewswire/Forte del passaggio globale verso la mobilità elettrica, il leader dell'innovazionenuove tecnologie di alimentazionedebutterà all', il Salone Internazionale delciclismo di Milano.lancerà la serie Kun-Era, ladi versatili soluzioni di alimentazione per le applicazionicicletteadatte a ognio. Sfruttando le sue sei caratteristiche di base,ha sviluppato una soluzione di batterie al litio estremamente adattabili e inaugura una nuova era: una joint venture che guida il futuromobilità verde, una joint venture tra CATL e ATL, è un pioniere tecnologico che si impegna a superare i confininuove tecnologie energetiche. L'azienda punta a raggiungere i massimi livelli di sicurezza, innovazione e produzione intelligente.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ladellepresenterà all’EICMA 2024 le innovazioni della linea Ku...; Approfondisci 🔍

La rivoluzione delle moto elettriche: Ampace presenterà all'EICMA 2024 le innovazioni della linea Kun-Era, dedicata a tutti gli scenari

(adnkronos.com)

MILANO, 1° novembre 2024 /PRNewswire/ -- Forte del passaggio globale verso la mobilità elettrica, il leader dell'innovazione delle nuove tecnologie di alimentazione Ampace debutterà all'EICMA 2024, il ...

Yamaha, non solo moto: è suo il motore elettrico della sportiva Caterham Project V

(repubblica.it)

MILANO – Non solo moto: Yamaha da tempo è impegnata nella produzione di propulsori che hanno contribuito alla celebrità di alcune vetture sportive, tra cui il V-6 della prima Ford Taurus SHO, il V-10 ...

Assicurazione monopattini elettrici, scatta la rivoluzione: cosa sta succedendo in Italia

(allaguida.it)

Scatta la rivoluzione, richiesta un’assicurazione per poter guidare i monopattini elettrici, per avere maggiore sicurezza in strada.

Can-Am Pulse e Origin: la rivoluzione elettrica su due ruote [PROVA e FOTO]

(motoblog.it)

Can-Am Pulse e Origin uniscono potenza elettrica e maneggevolezza. Scopri agilità, sicurezza e ricarica rapida per avventure uniche.