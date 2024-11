Harris critica le affermazioni di Donald Trump sulle donne. Trump ha detto che “proteggerà le donne, che a loro piaccia o no”. Kamala Harris critica le affermazioni di Trump sulle donne La vicepresidente Kamala Harris ha criticato aspramente l’ultima affermazione di Donald Trump sulle donne. Durante un comizio in Wisconsin, Trump ha affermato Periodicodaily.com - Harris critica le affermazioni di Trump sulle donne Leggi tutto su Periodicodaily.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Periodicodaily.com: La vicepresidente Kamalaledi Donaldha detto che “proteggerà le, che a loro piaccia o no”. KamalalediLa vicepresidente Kamalahato aspramente l’ultima affermazione di Donald. Durante un comizio in Wisconsin,ha affermato

Harris-Trump, l’ultimo scontro è sulle donne. Il tycoon: «Le proteggerò, che a loro piaccia o meno». Kamala: «Offensivo»

«Proteggerò le donne che a loro piaccia o meno». Le parole di Donald Trump scatenano l'ira di Kamala Harris: le parole dell'ex presidente sono «molto offensive per tutti» e riflettono una persona che ...

Harris attacca Trump: "Sue parole sulle donne molto offensive"

Kamala Harris critica le ultime dichiarazioni di Donald Trump in cui promette di proteggere le donne in America, che "piacciano o no", descrivendo i commenti del suo rivale alla Casa Bianca come ...

Harris vs Trump, l'ultimo atto di una sfida che cambierà il mondo

