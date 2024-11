Tpi.it - Frasi per il 1 novembre 2024: aforismi, citazioni e auguri per la Festa di tutti i Santi

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Tpi.it:per il 1per ladei, Ognis– Oggi, 1, si festeggiano. Una celebrazione molto importante per i cattolici, che festeggiano la comunione dei, che intercedono per noi presso Dio. Un giorno festivo anche a livello civile, tanto che è di quelli rossi sul calendario. Siete alla ricerca di qualche bella frase per oggi, 1dei), da mandare a qualche amico o parente su WhatsApp o Facebook? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo infatti raccolto alcunesull’1(Ognis). Eccole: Noi non siamo soli, ma siamo avvolti da una grande nuvola di testimoni: con loro formiamo il Corpo di Cristo, con loro siamo figli di Dio, con loro siamo fattidello Spirito Santo.