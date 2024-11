Quotidiano.net - Dai rifiuti allo scontro sulle donne. Trump-Harris, gli ultimi colpi bassi. I sondaggi: ancora testa a testa

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Sempre incredibilmente appaiati. Sempre nel margine d’errore. Sempre più bassa l’asticella della decenza. Adesso anche Donaldfrena nel dichiarare una vittoria certa, perché sa che così potrebbe non essere. Ma ha già ’sparato’ i primi– venendo subito smentito – sostenendo che in Pennsylvania si sono visti i primi brogli come nel 2020. È una litania che sta diventando stucchevole, che viene solo dai Maga (i suoi sostenitori) senza contare che proprio in Pennsylvania sono stati i repubblicani quelli che hanno votato in maggior numero con la formula anticipata. Dopo lo show di domenica scorsa al Madison Square Garden di New York, dove un comicoiano aveva ha definito Portorico "un’isola digalleggianti in mezzo all’Oceano", la polemica rovente e squallida si è spostata adesso a un camion della spazzatura.