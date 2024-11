finestra di Overton si è spostata a destra. Il mio amico di destra è altrettanto convinto che la finestra di Overton si sia spostata a sinistra. Io, che sono ben disposto e voglio fidarmi di entrambi, faccio due calcoli e punto a colpo sicuro verso il centro, dove sono certo di trovare un posticino per affacciarmi e dialogare con entrambi. Invece vado a incocciare contro il muro. E allora lancio imprecazioni contro Overton, e minaccio di denunciarlo all’ordine degli architetti. Dov’è l’errore? Per chi non lo sapesse la finestra di Overton, anche detta finestra del discorso, inquadra la gamma delle idee politiche accettabili in un dato periodo dal grosso della popolazione. È una formula diventata popolare proprio adesso che rischia di non spiegare più niente. Ilfoglio.it - Cos'è la finestra di Overton, tanto popolare oggi che non spiega più niente Leggi tutto su Ilfoglio.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfoglio.it: Vivo un paradosso architettonico. Il mio amico di sinistra mi assicura che negli ultimi anni ladisi è spostata a destra. Il mio amico di destra è altretconvinto che ladisi sia spostata a sinistra. Io, che sono ben disposto e voglio fidarmi di entrambi, faccio due calcoli e punto a colpo sicuro verso il centro, dove sono certo di trovare un posticino per affacciarmi e dialogare con entrambi. Invece vado a incocciare contro il muro. E allora lancio imprecazioni contro, e minaccio di denunciarlo all’ordine degli architetti. Dov’è l’errore? Per chi non lo sapesse ladi, anche dettadel discorso, inquadra la gamma delle idee politiche accettabili in un dato periodo dal grosso della popolazione. È una formula diventataproprio adesso che rischia di nonre più

