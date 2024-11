Cina: funzionario, introdurra’ nuove politiche a novembre per stimolare consumi (Di venerdì 1 novembre 2024) Pechino, 01 nov – (Xinhua) – La Cina inaugurera’ una serie di eventi di promozione dei consumi in cinque grandi citta’ nel mese di novembre e introdurra’ nuove politiche finalizzate a stimolare la spesa dei consumatori, ha dichiarato oggi il vice ministro del Commercio Sheng Qiuping. Sheng ha formulato l’annuncio nel corso di una conferenza stampa, sottolineando che le politiche sosterranno l’economia del debutto, rafforzeranno l’industria del commercio all’ingrosso e al dettaglio e sosterranno progetti pilota per una moderna circolazione commerciale in 20 citta’, tra cui Shanghai e Tianjin. Sheng ha affermato che il ministero guidera’ anche la riforma delle vendite di automobili e presentera’ piani d’azione per i consumi legati alla salute. Romadailynews.it - Cina: funzionario, introdurra’ nuove politiche a novembre per stimolare consumi Leggi tutto su Romadailynews.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Pechino, 01 nov – (Xinhua) – Lainaugurera’ una serie di eventi di promozione deiin cinque grandi citta’ nel mese difinalizzate ala spesa dei consumatori, ha dichiarato oggi il vice ministro del Commercio Sheng Qiuping. Sheng ha formulato l’annuncio nel corso di una conferenza stampa, sottolineando che lesosterranno l’economia del debutto, rafforzeranno l’industria del commercio all’ingrosso e al dettaglio e sosterranno progetti pilota per una moderna circolazione commerciale in 20 citta’, tra cui Shanghai e Tianjin. Sheng ha affermato che il ministero guidera’ anche la riforma delle vendite di automobili e presentera’ piani d’azione per ilegati alla salute.

