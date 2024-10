Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 31-10-2024 ore 11:30

(Di giovedì 31 ottobre 2024)DEL 31 OTTOBREORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA. IN ESTERNA FILE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. CHIUSE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LE STRADE VIA SOTIENSE E VIA DEL MARE DA VIA DI ACILIA E IL GRA. SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA OSTIENSE IN DIREZIONEE SENSO UNICO SU VIA DEL MARE VERSO OSTIA. TARQUINIA SI PREPARA A VIVERE IL GIORNO PIÙ PAUROSO DELL’ANNO INDOSSANDO IL SUO ABITO PIÙ TERRIFICANTE CON “LE VIE DELL’HORROR”. IL CENTRO STORICO È PRONTO AD ACCOGLIERE, QUESTA SERA I VISITATORI PIÙ TEMERARI LUNGO UN RINNOVATO PERCORSO DA BRIVIDO DI QUASI UN CHILOMETRO E MEZZO. PREVISTE MODIFICHE ALLASU VIA DELLE TORRI E STRADE LIMITROFE.