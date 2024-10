Una sentenza del Tar ha reso più facile farsi rimborsare i biglietti aerei: cosa dice (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Tar del Piemonte ha stabilito che non è sempre obbligatorio per i passeggeri tentare la conciliazione con la compagnia aerea, se un volo viene cancellato o ritardato e si ha diritto al rimborso. Eliminato questo passaggio, che poteva scoraggiare molti, chiedere i rimborsi in molti casi sarà più semplice. Fanpage.it - Una sentenza del Tar ha reso più facile farsi rimborsare i biglietti aerei: cosa dice Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Tar del Piemonte ha stabilito che non è sempre obbligatorio per i passeggeri tentare la conciliazione con la compagnia aerea, se un volo viene cancellato o ritardato e si ha diritto al rimborso. Eliminato questo passaggio, che poteva scoraggiare molti, chiedere i rimborsi in molti casi sarà più semplice.

