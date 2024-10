Sfide ecologiche e mobilità sostenibile: l’ottava puntata della sesta stagione di Ecofuturo Tv (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nell’ottava e ultima puntata della sesta stagione di Ecofuturo Tv, il tema centrale è la mobilità sostenibile, una delle grandi Sfide ecologiche del nostro tempo. La puntata si apre con una presentazione generale sull’ecologia come opportunità, esplorando le innovazioni nel campo delle energie rinnovabili e dell’economia circolare. Viene introdotto Alessandro Macina, giornalista di Presa Diretta e autore del libro “Chi ha paura dell’auto elettrica”, che contribuisce alla discussione con il suo expertise sulla mobilità elettrica. Un altro servizio ci porta a Trento, dove viene presentato il progetto Kids Go Green, promosso dalla Cooperativa Kaleidoscopio e dalla Fondazione Bruno Kessler. Questo progetto ha coinvolto le scuole locali in attività ludiche per promuovere la mobilità sostenibile nei tragitti casa-scuola. Ilfattoquotidiano.it - Sfide ecologiche e mobilità sostenibile: l’ottava puntata della sesta stagione di Ecofuturo Tv Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nele ultimadiTv, il tema centrale è la, una delle grandidel nostro tempo. Lasi apre con una presentazione generale sull’ecologia come opportunità, esplorando le innovazioni nel campo delle energie rinnovabili e dell’economia circolare. Viene introdotto Alessandro Macina, giornalista di Presa Diretta e autore del libro “Chi ha paura dell’auto elettrica”, che contribuisce alla discussione con il suo expertise sullaelettrica. Un altro servizio ci porta a Trento, dove viene presentato il progetto Kids Go Green, promosso dalla Cooperativa Kaleidoscopio e dalla Fondazione Bruno Kessler. Questo progetto ha coinvolto le scuole locali in attività ludiche per promuovere lanei tragitti casa-scuola.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:e mobilità: l’ottava puntata della sesta stagione di Ecofuturo Tv; Soave: 700.000 euro per la sicurezza di Via San Lorenzo, tra mobilità green eingegneristiche; Mobilità: Vantaggi e Iniziative per Spostarsi Green; Trasporto, soluzioni e benefici per le aziende; Da Venezia parte la sfida globale per una mobilità urbana green; G&B Festival 2024, leper una mobilità green accessibile a tutti; Approfondisci 🔍

Il futuro della mobilità sostenibile: innovazioni e sfide

(notizie.it)

Negli ultimi anni, il concetto di mobilità sostenibile ha guadagnato sempre più attenzione, diventando un tema centrale nel dibattito pubblico e politico. Questo approccio mira a ridurre l’impatto amb ...

Adnkronos Q&A: mobilità sostenibile, una sfida intermodale

(stream24.ilsole24ore.com)

Tra gli attori che calcano il palco della trasformazione green, la mobilità ha un ruolo cruciale. Se ne è parlato durante il panel ...

Piano della mobilità: riprende il percorso per una città più vivibile

(ilgiorno.it)

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) entra nella fase due con l'informazione ... Il nuovo strumento, secondo i dettami dell’esecutivo, punterà a dare un’impronta ecologica alla rete ...

Mobilità sostenibile, bambino di 10 anni lancia forte messaggio ai suoi coetanei: “Aiuta l’ambiente e la salute”

(orizzontescuola.it)

Marcel Abd El Malek, un bambino di dieci anni, ha deciso di lanciare un messaggio importante ai suoi coetanei: la mobilità sostenibile è possibile e praticabile. Per sensibilizzare i compagni e la com ...