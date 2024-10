Riprendono gli sbarchi su Lampedusa: giunti 172 migranti in poche ore (Di giovedì 31 ottobre 2024) Centosettantadue migranti sono giunti, dopo due soccorsi operati dalle motovedette Frontex e un approdo direttamente in località Cavallo Bianco, a Lampedusa.Il gruppo di 55, fra cui 6 donne e 4 minori, giunto direttamente a riva è stato rintracciato dai militari della tenenza della maggiore Agrigentonotizie.it - Riprendono gli sbarchi su Lampedusa: giunti 172 migranti in poche ore Leggi tutto 📰 Agrigentonotizie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Centosettantaduesono, dopo due soccorsi operati dalle motovedette Frontex e un approdo direttamente in località Cavallo Bianco, a.Il gruppo di 55, fra cui 6 donne e 4 minori, giunto direttamente a riva è stato rintracciato dai militari della tenenza della maggiore

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:glisu172 migranti in poche ore;gli, una donna partorisce sul barcone; Tredi migranti in poche ore suin 153; Mare calmo e vento assente:gli; Migranti,gli; Migranti:gli, approdano in 94; Approfondisci 🔍

Riprendono gli sbarchi a Lampedusa, arrivano in 185 su sei barche

(msn.com)

Notte di sbarchi a Lampedusa dove, con 6 natanti, sono giunti 185 migranti e dove ieri, nell’arco di 24 ore, ci sono stati 18 approdi, per un totale di 803 persone. Al momento all’hotspot di ...

Migranti: notte di sbarchi a Lampedusa, giunti quasi in 300

(ansa.it)

Notte di sbarchi a Lampedusa dove, dopo il soccorso di 5 barchini, sono giunti 296 migranti. Durante tutta la giornata di ieri, gli approdi sono stati 9 con un totale di 487 persone. (ANSA) ...

Riprendono gli sbarchi a Lampedusa, arrivano in 185 su sei barche

(agrigento.gds.it)

Notte di sbarchi tra martedì e mercoledì (1 e 2 ottobre 2024) a Lampedusa dove, con 6 natanti, sono giunti 185 migranti e dove ieri, nell’arco di 24 ore, ci sono stati 18 approdi, per un totale di 803 ...

Migranti: notte di sbarchi a Lampedusa, giunti quasi in 300

(msn.com)

Notte di sbarchi a Lampedusa dove, dopo il soccorso di cinque barchini, sono giunti 296 migranti. Durante tutta la giornata di domenica, gli approdi sono stati nove con un totale di 487 persone.