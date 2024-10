Ragazze nel pallone. Ester, portiere della Samb:: "Sfidiamo i pregiudizi" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Due squadre, assolutamente più che competitive, nel campionato di Eccellenza: Ascoli e Samb. Il Piceno si è guadagnato una posizione privilegiata anche nel calcio femminile, con le due formazioni ‘in rossa’ che militano nello stesso torneo e che stanno facendo sognare le proprie tifoserie. L’Ascoli, che nella scorsa stagione aveva conquistato l’accesso alla Serie C nazionale in quanto finalista di Coppa Italia, anche se poi la società ha deciso di fare un passo indietro e ripartire dall’Eccellenza, ha già vinto le prime tre partite di campionato e guida la classifica a punteggio pieno. Il club bianconero ha anche le formazioni, sempre femminili, Under 17, Under 15 e Under 12. La Samb, invece, in Eccellenza ha vinto due partite su tre e insegue le bianconere a tre punti di distanza. Il derby di andata si giocherà il 5 gennaio alle 15, in casa rossoblù. Ilrestodelcarlino.it - Ragazze nel pallone. Ester, portiere della Samb:: "Sfidiamo i pregiudizi" Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Due squadre, assolutamente più che competitive, nel campionato di Eccellenza: Ascoli e. Il Piceno si è guadagnato una posizione privilegiata anche nel calcio femminile, con le due formazioni ‘in rossa’ che militano nello stesso torneo e che stanno facendo sognare le proprie tifoserie. L’Ascoli, che nella scorsa stagione aveva conquistato l’accesso alla Serie C nazionale in quanto finalista di Coppa Italia, anche se poi la società ha deciso di fare un passo indietro e ripartire dall’Eccellenza, ha già vinto le prime tre partite di campionato e guida la classifica a punteggio pieno. Il club bianconero ha anche le formazioni, sempre femminili, Under 17, Under 15 e Under 12. La, invece, in Eccellenza ha vinto due partite su tre e insegue le bianconere a tre punti di distanza. Il derby di andata si giocherà il 5 gennaio alle 15, in casa rossoblù.

Ragazze nel pallone. Ester, portiere della Samb:: "Sfidiamo i pregiudizi"

(ilrestodelcarlino.it)

Ha 23 anni e difende i colori rossoblù: "L’amore per questo sport me l’ha trasmesso mio padre. Non ho mai mollato nonostante gli infortuni".

