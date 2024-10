Quando lo sport diventa orwelliano. Classifiche olimpiche del 2014 riscritte e negli Usa vittorie Nascar cambiano dopo 53 anni… (Di giovedì 31 ottobre 2024) Recentemente è stata posta la parola “fine” a un’infinita diatriba legale relativa alla squalifica dell’ex biathleta russo Evgeniy Ustyugov. Il TAS di Losanna ha confermato la cancellazione di qualsiasi risultato conseguito dal siberiano nell’inverno 2013-14, portando alla modifica dei risultati di quella stagione a oltre un decennio di distanza. Pertanto, un oro olimpico di Sochi 2014 (quello della staffetta maschile) è passato di mano, almeno per statistiche e archivi, nell’autunno 2024! Ebbene, le istituzioni sportive a Cinque cerchi sono ancora dilettanti se confrontate a quelle della Nascar, il popolarissimo campionato statunitense dedicato alle cosiddette Stock car, le auto a ruote coperte che danno spettacolo sugli ovali, con gare incertissime aperte a ogni soluzione. Oasport.it - Quando lo sport diventa orwelliano. Classifiche olimpiche del 2014 riscritte e negli Usa vittorie Nascar cambiano dopo 53 anni… Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Recentemente è stata posta la parola “fine” a un’infinita diatriba legale relativa alla squalifica dell’ex biathleta russo Evgeniy Ustyugov. Il TAS di Losanna ha confermato la cancellazione di qualsiasi risultato conseguito dal siberiano nell’inverno 2013-14, portando alla modifica dei risultati di quella stagione a oltre un decennio di distanza. Pertanto, un oro olimpico di Sochi(quello della staffetta maschile) è passato di mano, almeno per statistiche e archivi, nell’autunno 2024! Ebbene, le istituzioniive a Cinque cerchi sono ancora dilettanti se confrontate a quelle della, il popolarissimo campionato statunitense dedicato alle cosiddette Stock car, le auto a ruote coperte che danno spettacolo sugli ovali, con gare incertissime aperte a ogni soluzione.

