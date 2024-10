Nba 2024 2025 | primo ko per Boston Cleveland domina i Lakers

Leggi tutto 📰 Sportface.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Intensa nottata di Nba con ben 11 partite disputate. Prima sconfitta perche non va mai in vantaggio in casa di Indiana.ti dae prima vittoria per Detroit. Towns trascina New York contro Miami e Oklahoma non si vuole fermare. Successi casalinghi per Chicago, Golden State, Charlotte e Washington. Clippers ko sul proprio parquet contro Portland. Male Ja Morant e Brooklyn batte Memphis RISULTATI E CLASSIFICHE Prima sconfitta stagionale per(4V/1P), che cade 135-132 in casa di Indiana (2V/3P). Pacers avanti anche di 24 ma che si fanno rimontare nell’ultimo quarto facendosi trascinare ad un pericoloso overtime. La decide Pascal Siakam (29 punti+11 rimbalzi) con 5 punti negli ultimi 40 secondi.(5V/0P) resta imbattuta ei Los Angeles(3V/2P) in Ohio 134-110.