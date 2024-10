Medicina, Sigo: "Ginecologi a congresso per 'donne al centro di un nuovo rinascimento" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dal 3 al 6 novembre a Firenze specialisti a confronto su approccio multidisciplinare e innovativo Roma, 31 ott. (Adnkronos Salute) - Promuovere la salute femminile attraverso un approccio multidisciplinare e innovativo. Nasce così 'donne al centro di un nuovo rinascimento', il tema del 99° Co Ilgiornaleditalia.it - Medicina, Sigo: "Ginecologi a congresso per 'donne al centro di un nuovo rinascimento" Leggi tutto 📰 Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dal 3 al 6 novembre a Firenze specialisti a confronto su approccio multidisciplinare e innovativo Roma, 31 ott. (Adnkronos Salute) - Promuovere la salute femminile attraverso un approccio multidisciplinare e innovativo. Nasce così 'aldi un', il tema del 99° Co

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "a congresso per 'donne al centro di un nuovo rinascimento";, Trojano (): "Ginecologia in cambiamento con istituzioni su denatalità ";: "a congresso per 'donne al centro di un nuovo rinascimento";, Dubini (Agite): “A congresso ginecologia di università , ospedali e territorio”;, Trojano (): "Ginecologia in cambiamento con istituzioni su denatalità ";, Viora (Aogoi): "con donne in percorso virtuoso ospedale-territorio"; Approfondisci 🔍

Medicina, Sigo: "Ginecologi a congresso per 'donne al centro di un nuovo rinascimento"

(msn.com)

(Adnkronos) - Promuovere la salute femminile attraverso un approccio multidisciplinare e innovativo. Nasce così 'Donne al centro di un nuovo rinascimento', il tema del 99° Congresso nazionale della Si ...

Medicina, Trojano (Sigo): "Ginecologia in cambiamento con istituzioni su denatalità"

(msn.com)

Alla vigilia del congresso nazionale: "Mai dimenticare etica e importanza del clinico" ...

Medicina, Nappi (Agui): "Università a congresso ginecologi per ricerca e didattica"

(msn.com)

(Adnkronos) - "Anche la componente universitaria partecipa all'organizzazione del prossimo congresso Sigo. Sarà fondamentale l'apporto dell'università, ossia la ricerca e la didattica. Saranno natural ...

Medicina, Dubini (Agite): "A congresso ginecologia di università, ospedali e territorio"

(msn.com)

Lo ha detto Valeria Dubini, presidente Agite, Associazione ginecologi territoriali, all'Adnkronos salute a pochi giorni dall'avvio del 99° Congresso nazionale della Sigo, Federazione ... Noi siamo i ...