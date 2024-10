Medici e pediatri in Lombardia: quanti ne mancano. E dove ci sono più carenze (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ottobre 2024 – sono 710 i Medici di Medicina generale che ancora mancano sul territorio lombardo, al terzo bando pubblicato da Regione Lombardia nel corso del 2024. Ad aprile, il monitoraggio annuale aveva individuato 1.415 posti da coprire nelle diverse Asst, a cui è passata la competenza nella gestione dell’assistenza primaria a ciclo di scelta. A giugno, il Pirellone aveva dovuto procedere ad un ulteriore bando perché solo pochissimi posti erano stati coperti, tanto che si cercavano ancora 1.333 Medici. Da ieri è aperto il nuovo bando per individuarne 710, a cui si aggiungono 38 pediatri di libera scelta, più professionisti per oltre 19mila ore vacanti come guardie mediche. Ilgiorno.it - Medici e pediatri in Lombardia: quanti ne mancano. E dove ci sono più carenze Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ottobre 2024 –710 idina generale che ancorasul territorio lombardo, al terzo bando pubblicato da Regionenel corso del 2024. Ad aprile, il monitoraggio annuale aveva individuato 1.415 posti da coprire nelle diverse Asst, a cui è passata la competenza nella gestione dell’assistenza primaria a ciclo di scelta. A giugno, il Pirellone aveva dovuto procedere ad un ulteriore bando perché solo pochissimi posti erano stati coperti, tanto che si cercavano ancora 1.333. Da ieri è aperto il nuovo bando per individuarne 710, a cui si aggiungono 38di libera scelta, più professionisti per oltre 19mila ore vacanti come guardie mediche.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:inne mancano. E dove ci sono più carenze; Gimbe/Carenza: ne mancano almeno 827, due su tre in, Piemonte e Veneto; Sanità: inmancano 1.500di famiglia e. Aspettativa di vita al top: 83,9 anni; Report Gimbe, 'mancano 827, 2 su 3 in, Piemonte e Veneto'; Lasostituisce igettonisti: "Pronti ad alzare le tariffe"; Carenza, Gimbe: ne mancano almeno 827, è allarme; Approfondisci 🔍

Medici e pediatri in Lombardia: quanti ne mancano. E dove ci sono più carenze

(ilgiorno.it)

Milano, 31 ottobre 2024 – Sono 710 i medici di medicina generale che ancora mancano sul territorio lombardo, al terzo bando pubblicato da Regione Lombardia nel corso del ... a cui si aggiungono 38 ...

Piano cronicità in Lombardia. Oltre il 65 % dei medici disapprova

(quotidianosanita.it)

I medici di assistenza primaria (Map) in tutta la Lombardia sono 6.450 e non 5.364 come riferito dall'assessore e i pediatri di famiglia ... l'assessore non dice quanti sono i medici che hanno ...

Medici e ospedali, gli adolescenti danno le «pagelle»: specialisti promossi a pieni voti

(msn.com)

L’indagine di Laboratorio Adolescenza e Istituto di ricerca Iard è stata svolta su un campione nazionale rappresentativo di 3.427 studenti tra i 13 e i 19 anni d’età. Diversa la fiducia negli ospedali ...

Lombardia. Riforma cronicità. Ordini dei medici: “Complicazioni etiche e deontologiche”

(quotidianosanita.it)

Il neo-presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici della Lombardia Spata ha scritto all'assessore Gallera. Per gli Ordini, nel caso dei medici e pediatri di famiglia che non ...