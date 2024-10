LR Vicenza: il programma dei prossimi giorni (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Vicenza, dopo il pareggio di Novara, tornerà in campo domani per cominciare a preparare le prossime due gare contro Lecco e Caldiero.Il programma completo dei biancorossi dal 31 ottobre al 11 novembre: Giovedì 31/10, allenamento alle ore 15:00 – Sporting55; Venerdì 01/11 Vicenzatoday.it - LR Vicenza: il programma dei prossimi giorni Leggi tutto 📰 Vicenzatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il, dopo il pareggio di Novara, tornerà in campo domani per cominciare a preparare le prossime due gare contro Lecco e Caldiero.Ilcompleto dei biancorossi dal 31 ottobre al 11 novembre: Giovedì 31/10, allenamento alle ore 15:00 – Sporting55; Venerdì 01/11

LR Vicenza-Lecco: attiva la prevendita

La società LR Vicenza comunica che è attiva dalla ore 16:00 di giovedì 31 ottobre, la prevendita per la gara LR Vicenza-Lecco, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C NOW, che s ...

LR Vicenza: da domani squadra nuovamente al lavoro

Il Vicenza, dopo la vittoria nel derby contro l'Arzignano Valchiampo, è pronto a tornare ad allenarsi in vista dei prossimi due impegni di campionato contro l'Atalanta U23 e il Novara. Martedì 22/10, ...

Programma allenamenti dal 22/10 al 29/10

Il programma degli allenamenti della prima squadra biancorossa dal 22 al 29 ottobre: Martedì 22/10, allenamento doppio alle ore 10:00 e alle ore 15:00 – ...

Novara-L.R. Vicenza: le informazioni sulla prevendita

La società Novara comunica che è attiva la prevendita per il settore ospiti per la gara Novara-LR Vicenza, in programma martedì 29 ottobre alle ore 20.45, ...