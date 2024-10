Jesina / Società-tifosi: pochi spiragli per rivedere le reciproche opposte posizioni (Di giovedì 31 ottobre 2024) Alla nostra richiesta i tifosi hanno risposto: “i vostri risultati non valgono i nostri diffidati”. La Società sta lavorando per stabilire un confronto e trovare la giusta mediazione JESI, 31 ottobre 2024 – La frattura è ancora netta ma sperare e lecito. Nei giorni scorsi abbiamo provato a sondare il terreno, cercando pure di provocare, e cercando di riportare alla luce un argomento, il rapporto tra Società e tifoseria, dopo la retrocessione in Promozione; dopo tutte le critiche, alcune anche pesanti, che ne sono venute appresso; dopo le denunce ed i daspo; dopo tutti i distinguo e le prese di posizione nette, chiare e precise, che ogni gruppo organizzato della curva della Jesina aveva chiaramente scritto ed applicato. .com - Jesina / Società-tifosi: pochi spiragli per rivedere le reciproche opposte posizioni Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Alla nostra richiesta ihanno risposto: “i vostri risultati non valgono i nostri diffidati”. Lasta lavorando per stabilire un confronto e trovare la giusta mediazione JESI, 31 ottobre 2024 – La frattura è ancora netta ma sperare e lecito. Nei giorni scorsi abbiamo provato a sondare il terreno, cercando pure di provocare, e cercando di riportare alla luce un argomento, il rapporto trae tifoseria, dopo la retrocessione in Promozione; dopo tutte le critiche, alcune anche pesanti, che ne sono venute appresso; dopo le denunce ed i daspo; dopo tutti i distinguo e le prese di posizione nette, chiare e precise, che ogni gruppo organizzato della curva dellaaveva chiaramente scritto ed applicato.

