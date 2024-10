Il ragazzo dai pantaloni rosa, recensione RoFF19: Claudia Pandolfi mamma impotente di fronte a bullismo e crudeltà (Di giovedì 31 ottobre 2024) La nostra recensione de Il ragazzo dai pantaloni rosa, film diretto da Margherita Ferri e presentato alla 19ª Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella città che racconta la storia di Andrea Spezzacatena, una delle primissime vittime di bullismo Il ragazzo dai pantaloni rosa lascia sconcertati ed increduli di fronte alla forza della cattiveria e del bullismo adolescenziale. Con Claudia Pandolfi, Samuele Carrino, Sara Ciocca e Corrado Fortuna, il film scritto da Roberto Proia e diretto da Margherita Ferri è stato presentato alla 19ª Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella città e racconta la storia di Andrea Spezzacatena, una delle primissime vittime di questo ignobile fenomeno. Una pellicola che presenta dei difetti ma che riesce nel prezioso intento di veicolare con forza la sua testimonianza, da mostrare ai giovanissimi per invitarli alla riflessione. .com - Il ragazzo dai pantaloni rosa, recensione RoFF19: Claudia Pandolfi mamma impotente di fronte a bullismo e crudeltà Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) La nostrade Ildai, film diretto da Margherita Ferri e presentato alla 19ª Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella città che racconta la storia di Andrea Spezzacatena, una delle primissime vittime diIldailascia sconcertati ed increduli dialla forza della cattiveria e deladolescenziale. Con, Samuele Carrino, Sara Ciocca e Corrado Fortuna, il film scritto da Roberto Proia e diretto da Margherita Ferri è stato presentato alla 19ª Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella città e racconta la storia di Andrea Spezzacatena, una delle primissime vittime di questo ignobile fenomeno. Una pellicola che presenta dei difetti ma che riesce nel prezioso intento di veicolare con forza la sua testimonianza, da mostrare ai giovanissimi per invitarli alla riflessione.

