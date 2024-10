Il prezzo del gas chiude in deciso calo a 4059 euro

Il prezzo del gas chiude in deciso calo a 40,59 euro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il prezzo del gas chiude in forte calo. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf cedono l'1,9% a 40,59 euro al megawattora. Quotidiano.net - Il prezzo del gas chiude in deciso calo a 40,59 euro Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ildel gasin forte. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf cedono l'1,9% a 40,59al megawattora.

Il prezzo del gas chiude in deciso calo a 40,59 euro

Il prezzo del gas chiude in forte calo. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf cedono l'1,9% a 40,59 euro al megawattora. (ANSA). (ANSA) ...

Il gas chiude in forte rialzo (+1,9%) ad Amsterdam

Chiusura in deciso rialzo per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, benchmark del prezzo del metano nel Vecchio Continente, sono saliti dell'1,87% a 42,15 euro al megawattora. (ANS ...

Il prezzo del gas chiude in calo a 39,97 euro al megawattora

MILANO, 15 OTT – Il prezzo del gas chiude in flessione. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf su novembre cedono l’1,44% a 39,97 euro al megawattora.

Il prezzo del gas chiude in calo a 38,9 euro al megawattora

Il prezzo del gas chiude in netto calo con gli operatori che guardano al livello degli stoccaggi a circa il 95 per cento. Un elemento che consente di ridurre i timori per i rischi di eventuali ...