Gamberorosso.it - Il grande pizzaiolo Luca Mastracci apre la seconda sede di Velo, questa volta ad Aprilia

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Inarrestabiletrentatreenne che dal 2017 ad oggi non ha mai smesso di crescere sia dal punto di vista tecnico – la sua pizzeria di Frosinone è tra gl’indirizzi premiati con i Tre spicchi dalla nostra guida Pizzerie d’Italia – ma anche da quello imprenditoriale, mettendo in campo una serie di fortunate aperture. Ad inizio estate annunciavamo Tintarella, la pizzeria al lido di Latina, ed ora con l’autunno è di nuovo tempo di altre novità con ladinel centro di(Lt). La pizza in stile romano che piace al sud del Lazio È stata senza dubbio una scelta vincente, quella di aprire due anni faa Latina, con una proposta di pizza diversa da quella della zona. Del resto in questo territorio a sud del Lazio, la vicinanza con la Campania condiziona naturalmente lo stile in fatto di pizza, che qui si trova per lo più napoletana.