I social come vetrina dei delinquenti: maxi operazione a Lecco (Di giovedì 31 ottobre 2024) Non è una novità che i social network siano anche la casa usata da delinquenti egocentrici. Atti di bullismo, percosse, lesioni, risse, danneggiamenti, estorsioni, furti, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti a offendere. Sono queste Leccotoday.it - I social come vetrina dei delinquenti: maxi operazione a Lecco Leggi tutto 📰 Leccotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Non è una novità che inetwork siano anche la casa usata daegocentrici. Atti di bullismo, percosse, lesioni, risse, danneggiamenti, estorsioni, furti, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti a offendere. Sono queste

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Icomedeioperazione a Lecco; Approfondisci 🔍

Maxi-operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile: 37 arresti, 51 denunce

(romait.it)

Un intervento senza precedenti della Polizia che ha coinvolto 800 operatori e monitorato social e piazze di 30 province italiane ...

The Social Post è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Torino n.25. Direttore Responsabile: Filippo Rossi

(thesocialpost.it)

Tutti i contenuti possono essere utilizzati citando sempre thesocialpost.it come fonte e inserendo un link a www.thesocialpost.it o alla pagina dell'articolo. In nessun caso i contenuti di ...

Spoleto, maxi colpo con spaccata in gioielleria. Vetrina sfondata con un'auto

(msn.com)

I malviventi, infatti, hanno prima segato le inferriate, poi sfondato la vetrina con un'auto, una Punto, utilizzata come ariete. Ingenti i danni e il bottino. Una seconda auto è stata utilizzata ...

Maxi rissa tra decine di ragazzini della Napoli bene, scattano le denunce

(thesocialpost.it)

L’episodio si è verificato in via Ascensione, una zona centrale e frequentata di Chiaia, e ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri. La centrale operativa del 112 è stata allertata per la ...