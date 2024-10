Fondi Ue per la campagna elettorale, trema il Ppe (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pubblicamente si minimizza, ma tra i corridoi del Parlamento europeo la tensione è palpabile. L’European Public Prosecutor’s Office (Eppo) ha aperto un’indagine che potrebbe far tremare il più grande gruppo parlamentare europeo: il Partito Popolare Europeo (Ppe). Al centro dell’inchiesta c’è la campagna elettorale del 2019 di Manfred Weber, figura di spicco della politica brussellese e leader del Ppe. Come in un romanzo di Graham Greene, dove nulla è come appare, gli investigatori stanno seguendo le tracce di un intricato sistema di pagamenti che coinvolge tre alti funzionari della campagna di Weber. Lanotiziagiornale.it - Fondi Ue per la campagna elettorale, trema il Ppe Leggi tutto 📰 Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pubblicamente si minimizza, ma tra i corridoi del Parlamento europeo la tensione è palpabile. L’European Public Prosecutor’s Office (Eppo) ha aperto un’indagine che potrebbe farre il più grande gruppo parlamentare europeo: il Partito Popolare Europeo (Ppe). Al centro dell’inchiesta c’è ladel 2019 di Manfred Weber, figura di spicco della politica brussellese e leader del Ppe. Come in un romanzo di Graham Greene, dove nulla è come appare, gli investigatori stanno seguendo le tracce di un intricato sistema di pagamenti che coinvolge tre alti funzionari delladi Weber.

Al centro dell’inchiesta c’è la campagna elettorale del 2019 di Manfred Weber ... Un dettaglio non da poco, considerando che i fondi del gruppo parlamentare provengono dalle tasche dei contribuenti ...

Avrebbero ricevuto impropriamente pagamenti sia dal partito del Ppe sia dal gruppo del Ppe, violando così le regole dell'Eurocamera ...

Li avrebbe utilizzati non per fini istituzionali ma per l’attività politica. L’inchiesta della procura europea e dei magistrati belgi ...

