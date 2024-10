Film sui fratelli Maserati a Bologna, Jessica Alba si unisce al cast stellare (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bologna, 31 ottobre 2024 – Jessica Alba si è unita al cast del Film ‘Maserati: The Brothers’, prodotto da Andrea Iervolino e diretto dal regista premio Oscar Bobby Moresco. Jessica interpreterà il ruolo di Sandra, un personaggio centrale che porterà profondità e intensità alla storia, affiancando un cast che include Anthony Hopkins, Michele Morrone e Andy Garcia. “Jessica Alba è un'artista di straordinaria versatilità e presenza scenica. La sua capacità di portare autenticità a ogni ruolo che interpreta aggiunge una qualità unica a ‘Maserati: The Brothers’. Siamo sicuri che il suo contributo arricchirà questa storia di passione, sfide e innovazione italiana”, ha commentato il produttore Iervolino. Ilrestodelcarlino.it - Film sui fratelli Maserati a Bologna, Jessica Alba si unisce al cast stellare Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 –si è unita aldel: The Brothers’, prodotto da Andrea Iervolino e diretto dal regista premio Oscar Bobby Moresco.interpreterà il ruolo di Sandra, un personaggio centrale che porterà profondità e intensità alla storia, affiancando unche include Anthony Hopkins, Michele Morrone e Andy Garcia. “è un'artista di straordinaria versatilità e presenza scenica. La sua capacità di portare autenticità a ogni ruolo che interpreta aggiunge una qualità unica a ‘: The Brothers’. Siamo sicuri che il suo contributo arricchirà questa storia di passione, sfide e innovazione italiana”, ha commentato il produttore Iervolino.

Film sui fratelli Maserati a Bologna, Jessica Alba si unisce al cast stellare

L’annuncio del produttore Iervolino. Bologna, città del tridente, accoglierà le riprese. Il protagonista è Anthony Hopkins: ecco tutti i nomi degli attori ...

Film sui fratelli Maserati a Bologna, Anthony Hopkins sarà il protagonista

Le riprese inizieranno a breve. Il produttore Iervolino: “Un sogno che diventa realtà. Le sue capacità eleveranno la storia” ...

Maserati: anche una grande star de Il Padrino nel film italiano con Anthony Hopkins

L'attore candidato all'Oscar Andy Garcia si unisce ad Anthony Hopkins e Michele Morrone nel cast del biopic sportivo Maserati: The Brothers.

Andy Garcia nel cast del film Maserati

Andy Garcia nel cast del film Maserati: The Brothers, prodotto da Andrea Iervolino e diretto dal regista premio Oscar Bobby Moresco. Lo annuncia la produzione sottolineando che Garcia interpreterà il ...