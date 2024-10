Dopo Barbie arrivano tre live-action sulla Lego, Patty Jenkins scelta per la regia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Gruppo Lego realizzerà tre film live-action con la regista di Wonder Woman Patty Jenkins, Joe Cornish e Jake Kasdan. Il Gruppo Lego, nell'ambito dell'accordo con la Universal Pictures, realizzerà tre film live-action con i registi Jake Kasdan, Patty Jenkins e Joe Cornish, autore di Attack the Block. Le trame di tutti e tre i film, ancora senza titolo, non sono state rese note. Jill Wilfert e Ryan Christians di The Lego Group stanno producendo tutti e tre i progetti. Matt Reilly, EVP Production Development della Universal e Jacqueline Garell supervisioneranno i progetti per lo studio. Piece by Piece: la vita di Pharrell Williams diventa un film animato versione Lego, ecco il trailer I tre film live-action Kasdan dirige una Movieplayer.it - Dopo Barbie arrivano tre live-action sulla Lego, Patty Jenkins scelta per la regia Leggi tutto 📰 Movieplayer.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Grupporealizzerà tre filmcon la regista di Wonder Woman, Joe Cornish e Jake Kasdan. Il Gruppo, nell'ambito dell'accordo con la Universal Pictures, realizzerà tre filmcon i registi Jake Kasdan,e Joe Cornish, autore di Attack the Block. Le trame di tutti e tre i film, ancora senza titolo, non sono state rese note. Jill Wilfert e Ryan Christians di TheGroup stanno producendo tutti e tre i progetti. Matt Reilly, EVP Production Development della Universal e Jacqueline Garell supervisioneranno i progetti per lo studio. Piece by Piece: la vita di Pharrell Williams diventa un film animato versione, ecco il trailer I tre filmKasdan dirige una

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:live-action sulla Lego, Patty Jenkins scelta per la regia; I film da vedere in streaming ad aprile 2024, dae Oppenheimer, da Elvis a Wish;in mostra a Milano, dal 1959 a oggi: un viaggio tra moda, emancipazione e inclusione; Sky Cinema, un 2024 da vivere al massimo! VIDEO;, il fenomeno oltre alla bambola;all’insegna dell’inclusione:le bambole calve o disabili; Approfondisci 🔍

Dopo Barbie arrivano tre live-action sulla Lego, Patty Jenkins scelta per la regia

(movieplayer.it)

Il Gruppo Lego realizzerà tre film live-action con la regista di Wonder Woman Patty Jenkins, Joe Cornish e Jake Kasdan.

Ecco Barbie indiana diva di Bollywood

(msn.com)

Esonero Juric, ultim'ora Sky Sport: è arrivata la decisione della Roma! Mal di pancia, vomito e debolezza, dopo 30 anni la scoperta: è la malattia del vampiro. L'alimento che può essere fatale Addio a ...

Dopo il video virale dei "tre in monopattino", Salvini annuncia nuove regole per la sicurezza

(tomshw.it)

Dopo che un video è diventato virale in Italia mostrando due adulti e un bambino a bordo di un monopattino elettrico a Milano, il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha rilanciato l'urgenza di ...

Tre Giorni Dopo streaming

(comingsoon.it)

Scopri dove vedere Tre Giorni Dopo in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Tre Giorni Dopo in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e ...