Dana la goccia fredda dell’alluvione di Valencia e gli alert in ritardo | Ora i negazionisti del clima capiranno

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La siglain spagnolo significa deprésion aislada en niveles altos. Ma gli scienziati la chiamano anche gota frìa, ovvero. È il fenomeno atmosferico estremo responsabileche ain Andalusia ha causato 95 morti e 120 mila sfollati. Si può definire come una depressione isolata nei livelli alti ed è tipica della Spagna e del Mediterraneo occidentale. Generalmente si stacca dal normale flusso che viene dall’oceano Atlantico e genera zone in quota con una temperatura molto bassa. Quando ci sono alte temperature in superficie può provocare fenomeni convettivi come le precipitazioni di questi giorni. Che non si registravano da decenni. Il cambiamentotico ne è in parte responsabile. Mentre il fenomeno è simile al ciclone Boris delle alluvioni in Emilia-Romagna.