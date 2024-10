Compra un?auto in Germania per 35mila euro e scopre poi che è di un olandese: sangiustese truffato e costretto a sborsare altri 7mila euro (Di giovedì 31 ottobre 2024) MONTE SAN GIUSTO I carabinieri della stazione di Monte San Giusto, a seguito di una querela presentata da un 26enne del posto, hanno denunciato per truffa un 49enne residente in Germania. Il giovane Corriereadriatico.it - Compra un?auto in Germania per 35mila euro e scopre poi che è di un olandese: sangiustese truffato e costretto a sborsare altri 7mila euro Leggi tutto 📰 Corriereadriatico.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) MONTE SAN GIUSTO I carabinieri della stazione di Monte San Giusto, a seguito di una querela presentata da un 26enne del posto, hanno denunciato per truffa un 49enne residente in. Il giovane

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:un’auto inpereuro e scopre poi che è di un olandese: sangiustese truffato e costretto;un’auto daeuro in, ma è una truffa: denunciato il venditore; Vende un’auto tedesca ma c’è la truffa, un 49enne nei guai; La Tesla riduce i prezzi della Model Y; Volkswagen ID.3, importante taglio di prezzo in: a breve anche da noi?; Le migliori auto ibride sotto ieuro con gli incentivi; Approfondisci 🔍

Compra un’auto in Germania per 35mila euro e scopre poi che è di un olandese: sangiustese truffato e costretto a sborsare altri 7mila euro

(msn.com)

MONTE SAN GIUSTO I carabinieri della stazione di Monte San Giusto, a seguito di una querela presentata da un 26enne del posto, hanno denunciato per truffa un 49enne residente in Germania. Il giovane..

Vende un’auto tedesca ma c’è la truffa, un 49enne nei guai

(msn.com)

Un giovane di Monte San Giusto denuncia truffa per l'acquisto di un'auto tedesca. Il venditore, residente in Germania, ha causato problemi legali e finanziari al acquirente.

Acquista auto in Germania, scopre che non può immatricolarla

(ansa.it)

Acquista un'automobile di grossa cilindrata di importazione per 35mila euro, ma scopre di non poterla immatricolare per la mancanza del pagamento dell'Iva. Denunciato per truffa un 49enne con residenz ...

Come si compra un’auto incidentata: convenienza e dove acquistarla

(data24news.it)

Non è da tutti i giorni decidere di comprare un’auto incidentata, anche se seguendo una direzione corretta può diventare un investimento intelligente. Naturalmente questa tipologia di auto possono ...