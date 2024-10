Chiuse le indagini per il maxi incendio di Porta Romana a Milano: indagate tre persone (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Procura di Milano ha chiuso le indagini sul maxi incendio dell'11 maggio 2023 tra via Pier Lombardo e via Vasari. Tre persone sono indagate per il rogo che ha danneggiato cinque palazzi e 17 veicoli. Fanpage.it - Chiuse le indagini per il maxi incendio di Porta Romana a Milano: indagate tre persone Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Procura diha chiuso lesuldell'11 maggio 2023 tra via Pier Lombardo e via Vasari. Tresonoper il rogo che ha danneggiato cinque palazzi e 17 veicoli.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:leper ildi Porta Romana a Milano: indagate tre persone;a Milano,le: tre persone accusate dicolposo; “Questo non era per te”. Il giallo della telefonata anonima dopo l’; Roma, il giorno dopo l'a Monte Mario proseguono operazioni di spegnimento. FOTO; Inchiesta sull'boschivo tra Aymavilles e Villeneuve dell'estate 2023,leal deposito di rifiuti, colonna di fumo nero su tutto il litorale; Approfondisci 🔍

Chiuse le indagini per il maxi incendio di Porta Romana a Milano: indagate tre persone

(fanpage.it)

Sono tre le persone indagate per l'incendio che l'11 maggio del 2023 è scoppiato tra via Pier Lombardo e via Vasari a Milano coinvolgendo cinque stabili e 17 veicoli. Si tratta del conducente del ...

Milano: chiuse indagini su incendio via Pier Lombardo, tre indagati (2)

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

(Adnkronos) - La causa delle esplosioni, secondo quanto ricostruito dalla procura, "è stata individuata in un errore del conducente del furgone", che avrebbe messo nell'abitacolo un recipiente criogen ...

Per l’esplosione di via Pier Lombardo tre indagati: chiuse le indagini per l’incendio che danneggiò palazzi e auto

(msn.com)

L’autista del furgone da cui partì l’incendio e i legali rappresentanti delle due aziende coinvolte La procura di Milano ha chiuso le indagini e indagato per il reato di incendio colposo tre persone p ...

Moody, licenziamenti e misteri: la procura indaga sull’incendio

(genova.repubblica.it)

L’11 settembre prese fuoco la coibentazione di una caldaia del bar, apparentemente per un cortocircuito. Da quel giorno il locale non ha più ...