Caso Aurora Tila, Tribunale Bologna convalida fermo 15enne: resta in carcere (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un supertestimone avrebbe dichiarato di aver visto il 15enne spingere dal terrazzo la vittima; ieri il giovane è stato ascoltato dal gip che ha oggi comunicato al sua decisione; il minore si trova in carcere già dallo scorso lunedì L'articolo Caso Aurora Tila, Tribunale Bologna convalida fermo 15enne: resta in carcere proviene da Il Difforme.

Il Tribunale restituisce alla famiglia il corpo di Aurora per i funerali

Il Tribunale dei minorenni di Bologna ha concesso il nulla osta per la restituzione del corpo di Aurora, la tredicenne morta dopo la caduta dal tetto di un palazzo venerdì scorso, alla famiglia. Ad an ...

Il tragico caso della 13enne precipitata da un palazzo a Piacenza si infittisce. Il fidanzato minorenne è sotto indagine per omicidio.

Il tragico caso della 13enne precipitata da un palazzo a Piacenza si infittisce. Il fidanzato minorenne è sotto indagine per omicidio ...

Aurora Tila, spuntano altri testimoni: hanno visto il fidanzato spingerla dal balcone. I Servizi sociali: «Lei non aveva mai denunciato comportamenti violenti»

Non uno. Ma più testimoni avrebbero assistito alla morte di Aurora Tila, la 13enne precipitata il 25 ottobre da una palazzo a Piacenza. Secondo quanto appreso da Adnkronos, ci sarebbero diverse person ...

Aurora Tila, spuntano altri testimoni: «Botte sulle mani per farla cadere»

Ci sono persone che hanno visto, altre hanno sentito, ma nessuno è riuscito a strappare Aurora Tila alla morte. La 13enne gridava, chiedeva aiuto, negli attimi che hanno preceduto il suo ...