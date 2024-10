Andrea Iannone legge il messaggio inaspettato di Valentino Rossi: “Ho detto sì senza neanche pensare” (Di giovedì 31 ottobre 2024) A Sepang in pista ci sarà anche Iannone per sostituire Di Giannantonio: l'idea è venuta da Valentino Rossi che gli ha mandato un messaggio mentre era in volo per Jerez. Fanpage.it - Andrea Iannone legge il messaggio inaspettato di Valentino Rossi: “Ho detto sì senza neanche pensare” Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) A Sepang in pista ci sarà ancheper sostituire Di Giannantonio: l'idea è venuta dache gli ha mandato unmentre era in volo per Jerez.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ilinaspettato di Valentino Rossi: "Ho detto sì senza neanche pensare"; Weekend agrodolce a Misano per: le parole del campione di Vasto; SBK,porta undi pace a Misano con un casco arcobaleno; Elodie, cuore in fiamme per: cosa ha scritto e perché;esulta: "Finalmente libero", ed Elodie gli dedica und'amore; Elodie festeggia: spunta il commento dell'ex Belen alsocial; Approfondisci 🔍

Andrea Iannone legge il messaggio inaspettato di Valentino Rossi: “Ho detto sì senza neanche pensare”

(fanpage.it)

Dopo cinque anni di assenza Andrea Iannone tornerà sulla moto per il MotoGp ... Poi lo ha riacceso e ha letto il messaggio che ha dato inizio a tutto: "Io ero in aereo e stavo andando a Jerez per ...

Elodie, con Andrea Iannone è grande amore…

(clubdoria46.it)

Elodie e Andrea Iannone il loro amore sembra essere più forte che mai con i due che si scambiano tenerezze a mezzo social Due anni sono passati da quando gli occhi di Elodie Di Patrizi e Andrea ...

Andrea Iannone ritorna in MotoGp: la squalifica per doping, la storia con Elodie, la passione per la moda. Chi è

(corriere.it)

Al pubblico non appassionato di moto Iannone è noto soprattutto per essere il fidanzato della cantante Elodie. I primi avvistamenti Iannone-Elodie risalgono al 2022. La scintilla a una festa in ...

Andrea Iannone e Belen Rodriguez, le foto più belle

(ilgiornale.it)

Andrea Iannone e Belen Rodriguez, le foto più belle La storia tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez è stata una delle più chiacchierate tra il 2016 e il 2018, periodo nel quale la coppia si è ...