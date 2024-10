Al Bano sulla rottura con Romina Power: “Pensava che separandoci nostra figlia Ylenia sarebbe tornata” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nell'autobiografia "Il sole dentro" Al Bano ripercorre alcuni momenti particolarmente difficili della sua vita, tra questi anche la scomparsa di sua figlia Ylenia Carrisi. Fanpage.it - Al Bano sulla rottura con Romina Power: “Pensava che separandoci nostra figlia Ylenia sarebbe tornata” Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nell'autobiografia "Il sole dentro" Alripercorre alcuni momenti particolarmente difficili della sua vita, tra questi anche la scomparsa di suaCarrisi.

Al Bano e la rottura con Romina: «Era convinta che separandoci Ylenia sarebbe tornata»

Al Bano è tornato a Verissimo, con la figlia Romina e il nipotino. Tra le altre cose, il cantante ha parlato ancora di Romina Power.