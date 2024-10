.com - WINDTRE celebra il traguardo dei 100 ‘Borghi Connessi’

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – Sono 100 i comuni che hanno aderito al programmadi, unraggiunto con la firma del protocollo d’intesa con il Comune di Maratea. Il conseguimento di questo obiettivo rappresenta non solo un numero, ma la concretizzazione di un impegno costante verso la digitalizzazione e la crescita sostenibile delle comunità locali.nasce per accompagnare i piccoli comuni italiani nel loro percorso di trasformazione digitale, combinando connettività, tecnologie smart e programmi di formazione per colmare il divario digitale. La peculiarità del programma è la sua visione a 360 gradi della digitalizzazione, che considera fondamentali tanto le competenze quanto le infrastrutture.