“¡Viva la Vida!”: il festival di cultura messicana per il Dia de muertos (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal 31 ottobre al 3 novembre, musica, spettacoli, laboratori e cibo per celebrare la vita in occasione del Dia de muertos. Attesi dal Messico 50 ospiti tra musicisti, danzatori, chef e artisti. La “fiesta” tra cumbia, reggaeton e house con Mexican Institute of Sound, Populous, dj Cachorra e dj Il Bolognatoday.it - “¡Viva la Vida!”: il festival di cultura messicana per il Dia de muertos Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal 31 ottobre al 3 novembre, musica, spettacoli, laboratori e cibo per celebrare la vita in occasione del Dia de. Attesi dal Messico 50 ospiti tra musicisti, danzatori, chef e artisti. La “fiesta” tra cumbia, reggaeton e house con Mexican Institute of Sound, Populous, dj Cachorra e dj Il

