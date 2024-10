Valencia messa in ginocchio dalle alluvioni, persone intrappolate come topi e immagini apocalittiche. Oltre 50 morti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Valencia sott’acqua a causa di una tromba d’aria che ha letteralmente messo in ginocchio la città spagnola. Questa mattina 30 ottobre, verso le 8:00, si conteggiavano una decina di vittime, ma come riferito dall’Ansa i morti sarebbero saliti almeno a 51. Carlos Mazòn, presidente della comunità di Valencia, ha parlato di una situazione drammatica, con persone intrappolate come topi nei loro appartamenti, lo stop completo di treni e voli dirottati su altri scali e almeno 38.000 persone rimaste senza luce. Nach einer #Überschwemmung gab es nun sogar einen #Tornado in #Valencia. 1 Katastrophen-#Unwetter folgt dem nächsten. Soll so unsere Zukunft aussehen? #Twister #Klimakrise pic.twitter. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024)sott’acqua a causa di una tromba d’aria che ha letteralmente messo inla città spagnola. Questa mattina 30 ottobre, verso le 8:00, si conteggiavano una decina di vittime, mariferito dall’Ansa isarebbero saliti almeno a 51. Carlos Mazòn, presidente della comunità di, ha parlato di una situazione drammatica, connei loro appartamenti, lo stop completo di treni e voli dirottati su altri scali e almeno 38.000rimaste senza luce. Nach einer #Überschwemmung gab es nun sogar einen #Tornado in #. 1 Katastrophen-#Unwetter folgt dem nächsten. Soll so unsere Zukunft aussehen? #Twister #Klimakrise pic.twitter.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Spagna in ginocchio per alluvioni: almeno 51 morti a Valencia – Video; Leggi >>>

La regione di Valencia è in ginocchio per le piogge torrenziali delle scorse ore: i quotidiani spagnoli parlano di oltre 50 morti

(dire.it)

La regione di Valencia è in ginocchio per le piogge torrenziali delle scorse ore: i quotidiani spagnoli parlano di oltre 50 morti ...

Spagna in ginocchio per alluvioni: “40 morti a Valencia” – Video

(italiasera.it)

(Adnkronos) – Decine di morti oggi in Spagna per le improvvise alluvioni che hanno travolto la provincia di Valencia, dove fiumi d’acqua hanno inondato le strade, abbattendo muri e devastando abitazio ...

Alluvione a Valencia in Spagna con morti e dispersi, il sindaco: "Intrappolati come topi": video del disastro

(notizie.virgilio.it)

Valencia sott'acqua, l'alluvione mette in ginocchio la Spagna con morti e dispersi. La disperazione del sindaco: "Persone intrappolate come topi" ...

Alluvione Valencia, attivati obitori mobili e cani per cercare i morti: il piano per i soccorsi (con oltre 1000 soldati)

(msn.com)

Obitori mobili, cani molecolari, psicologi militari e oltre mille soldati. Questo il piano messo in atto dal Ministero della Difesa spagnolo, che a poche ore dalla spaventosa alluvione che ha colpito.