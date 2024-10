Taylor Mega bis su Fedez e Chiara Ferragni | Erano coppia aperta lei frequentava altri

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lo aveva già detto ai microfoni di ‘Striscia la notizia’, quando aveva ricevuto il Tapiro d’Oro per essere finita in mezzo al dissing trae Tony Effe, e oralo ribadisce:una. L’influencer, che aveva confermato di aver avuto una frequentazione con il rapper milanese, ha parlato ai microfoni del podcast ‘Gurulandia’, dopo chea ‘Striscia la notizia’ aveva negato tutto. “Non sono mai stata in una. Cioè, se ‘’ significa che uno tradisce e l’altro no, allora non sapevo di esserlo”,state le parole dell’imprenditrice. “Ognuno dice quello che vuole dire, ognuno capisce ciò che vuole capire. Io se parlo è perché so delle cose”, ha ditodurante il podcast.