Stupro di Capodanno, chiesti 12 anni per il 22enne accusato di aver violentato una ragazza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tra fine 2024 e inizio 2025 arriverà la sentenza di primo grando suo processo dello Stupro di Capodanno nella villa di Primavalle. Unico imputato è il 22enne Patrizio Ranieri, accusato di aver violentato una 16enne. La Procura ha chiesto 12 anni e mezzo di reclusione. Fanpage.it - Stupro di Capodanno, chiesti 12 anni per il 22enne accusato di aver violentato una ragazza Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tra fine 2024 e inizio 2025 arriverà la sentenza di primo grando suo processo dellodinella villa di Primavalle. Unico imputato è ilPatrizio Ranieri,diuna 16enne. La Procura ha chiesto 12e mezzo di reclusione.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Stupro di Capodanno, chiesti 12 anni e mezzo per Patrizio Ranieri; Stupro Capodanno Primavalle, chiesti 12 anni e mezzo per un imputato; Stupro di Capodanno, chiesti 12 anni e mezzo per Patrizio Ranieri; Stupro di Capodanno, chiesti 12 anni per il 22enne accusato di aver violentato una ragazza; Stupro di Capodanno, il pm: «Condannate Patrizio Ranieri a 12 anni e mezzo». Le droghe e le chat tra «parioline» e ragazzi di Primavalle; Stupro di Primavalle, chiesti 12 anni e mezzo per l'imputato - LaPresse; Leggi >>>

Stupro Capodanno Primavalle, chiesti 12 anni e mezzo per un imputato

(msn.com)

La Procura di Roma ha chiesto una condanna a 12 anni e 6 mesi per Patrizio Ranieri, accusato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una minorenne. Il fatto avvenne il 31 dicembre del 2020 nel cors ...

Stupro di Capodanno, chiesti 12 anni per Patrizio Ranieri

(rainews.it)

Ci sono voluti quattro anni per giungere alla richiesta di condanna per l'unico maggiorenne a processo nel caso dello stupro di Capodanno. La notte di San Silvestro, in piena crisi pandemica, due grup ...

Stupro di Capodanno, chiesti 12 anni e mezzo per Patrizio Ranieri

(roma.repubblica.it)

Il ventiduenne è a processo con l’accusa di violenza sessuale di gruppo su una ragazza di sedici anni avvenuta nella notte tra il 31 dicembre del 2019 e il 1 ...

Stupro di Primavalle, chiesti 12 anni e mezzo per l’imputato

(lapresse.it)

La Procura di Roma ha chiesto la condanna a 12 anni e 6 mesi di carcere per Patrizio R. imputato per lo stupro avvenuto nel quartiere di Primavalle la notte ...