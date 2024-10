Notizie dal mondo Asvis, l’allarme del Wwf: La natura continua a scomparire a un ritmo senza precedenti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) TESTO di Tommaso Tautonico della Redazione Asvis, il cui Comitato scientifico è presieduto dal prof. Enrico Giovannini, si riferisce al sito collegato del 23 ottobre 2024 Negli ultimi 50 anni la dimensione media delle popolazioni di animali selvatici monitorati si è ridotta del 73%. È il dato principale che emerge dal Report “Living planet index” pubblicato dal Wwf. Basato su 35 mila tendenze demografiche e 5.495 specie di anfibi, uccelli, pesci, mammiferi e rettili, il Rapporto evidenzia come tra le varie popolazioni, quelle di acqua dolce hanno subito i cali più pesanti, scendendo dell’85%, seguite dalle popolazioni terrestri (69%) e marine (56%). Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) TESTO di Tommaso Tautonico della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal prof. Enrico Giovannini, si riferisce al sito collegato del 23 ottobre 2024 Negli ultimi 50 anni la dimensione media delle popolazioni di animali selvatici monitorati si è ridotta del 73%. È il dato principale che emerge dal Report “Living planet index” pubblicato dal Wwf. Basato su 35 mila tendenze demografiche e 5.495 specie di anfibi, uccelli, pesci, mammiferi e rettili, il Rapporto evidenzia come tra le varie popolazioni, quelle di acqua dolce hanno subito i cali più pesanti, scendendo dell’85%, seguite dalle popolazioni terrestri (69%) e marine (56%).

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Notizie dal mondo Asvis, l’allarme del Wwf: La natura continua a scomparire a un ritmo senza precedenti; L’Italia che guarda indietro prepara un futuro insostenibile: l’allarme dell’ASviS; Notizie dal mondo ASviS: Allarme mare italiano, reati ambientali in crescita del 30%, costa sotto assedio; Nel 2030 il mondo sarà più o meno equo? Trend e scenari sulla parità di genere; Fish dependence day: in 7 mesi consumato lo stock ittico di un anno; Guterres: allarme sulle campagne di disinformazione che ostacolano la transizione; Leggi >>>

Obiettivi Agenda 2030 a rischio, Italia in ritardo: l’allarme dell’ASviS

(msn.com)

E’ il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres a lanciare l’allarme. Un allarme che ... italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), presentato oggi: un documento che valuta ...

Notizie Asvis: Assicurare la casa da catastrofi naturali, una necessità inesorabile?

(ildenaro.it)

TESTO di Elita Viola della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal prof. Enrico Giovannini, che si riferisce al sito collegato del 16 ottobre 2024. ono dette “Cat Nat” e sono le ...

Rapporto ASviS 2024 “L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”: importanti impegni LAV

(lav.it)

LAV da gennaio ha aderito ad ASviS e siamo grati a questa all'Allenza per lo sviluppo sostenibile (riunisce oltre 320 sigle, con l'impegno comune a realizzare una sostenibilità concreta, coerente e se ...

Rapporto ASviS 2024: benessere per persone e ambiente per una salute circolare

(ansa.it)

Ad Alta sostenibilità, il secondo appuntamento di approfondimento del documento annuale dell'Alleanza. Ospiti: Muroni (Nuove Ri-Generazioni), Capua (John Hopskin University – Sais Europe), Mercalli (N ...