Natura ad Arte: memoria, artificio, paesaggio: torna il trekking urbano

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arezzo, 30 ottobre 2024 – Con un doppio appuntamento anche Arezzo pcipa alla XXI Giornata nazionale del, un’iniziativa che unisce tantissime città italiane e che invita a scoprire passeggiando alcuni angoli meno conosciuti dei centri urbani. “ad” è il tema proposto per l'edizione 2024 che, ad Arezzo, verrà declinato in due diversi percorsi. Venerdì 1 novembre chi lo desidera potrà partire per un percorso tra vicoli, piazze e musei seguendo un itinerario che dal tempo degli Etruschi arriva fino al tardo Rinascimento e si rivela attraverso gli scrigni dell’e della storia della città. Attraverso aneddoti curiosi, la passeggiata permetterà la scoperta di luoghi di grande fascino normalmente non aperti al pubblico, dove ancora risuonano i nomi dei grandi aretini dell’come Piero della Francesca e Giorgio Vasari.