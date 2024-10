Napoli dal 3 novembre viaggio nella città sacra e segreta | fino a Natale concerti incontri e passeggiate

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La rassegna Vedie misteriosa e poi torni, promossa e sostenuta dall’assessorato al turismo e alle Attività produttive del Comune di, con la sua terza edizione dal titolo ‘verso il’, propone, dal 3al 30 dicembre, tre suggestioni per un grande evento articolato in 12 spettacoli, 11, 7e 36 itinerari guidati tra le strade della: I misteri dicon la partecipazione straordinaria a titolo gratuito di Maurizio de Giovanni;musicafestival, ideato da Luigi Grima in collaborazione con l’Arcidiocesi di; Verso und’emozioni. La terza edizione di Vedie misteriosa e poi torni è curata della Fondazione Il Canto di Virgilio.