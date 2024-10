Maxi evasione: a Verona 3 arresti e sequestro per oltre 33 milioni euro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un'evasione milionaria grazie a crediti di imposta fittizi e fatture false è stata scoperta dai finanzieri del Comando provinciale di Verona, che hanno arrestato un imprenditore veronese operante nel settore del commercio di prodotti petroliferi, suo figlio e il commercialista della società, ritenuti responsabili di frode fiscale. I finanzieri hanno eseguito un fermo disposto dal pm e convalidato dal gip del Tribunale di Verona, sottoponendo gli indagati a custodia cautelare in carcere. Le Fiamme Gialle, inoltre, hanno sequestrato disponibilità finanziarie, quote societarie, beni immobili, mezzi di trasporto e conti correnti italiani ed esteri per oltre 33 milioni di euro, equivalenti al profitto della frode perpetrata dagli indagati. Liberoquotidiano.it - Maxi evasione: a Verona 3 arresti e sequestro per oltre 33 milioni euro Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un'milionaria grazie a crediti di imposta fittizi e fatture false è stata scoperta dai finanzieri del Comando provinciale di, che hanno arrestato un imprenditore veronese operante nel settore del commercio di prodotti petroliferi, suo figlio e il commercialista della società, ritenuti responsabili di frode fiscale. I finanzieri hanno eseguito un fermo disposto dal pm e convalidato dal gip del Tribunale di, sottoponendo gli indagati a custodia cautelare in carcere. Le Fiamme Gialle, in, hanno sequestrato disponibilità finanziarie, quote societarie, beni immobili, mezzi di trasporto e conti correnti italiani ed esteri per33di, equivalenti al profitto della frode perpetrata dagli indagati.

