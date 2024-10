Tvzap.it - Matilde Lorenzi, la sorella rompe il silenzio: poi la notizia sui funerali

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024). La morte della giovane sciatrice alpina ha sconvolto tutti. La 19enne è morta in seguito ad un incidente avvenuto in val Senales durante un allenamento. Ladi, Lucrezia, anche lei sciatrice, ha rotto definitivamente ilin un’intervista rilasciata a Repubblica. Nel frattempo è arrivata anche lasui. (Continua) Leggi anche: Chiara Ferragni, grave perdita: l’addio è struggente Leggi anche: Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la bellissimadopo il parto Chi eraera una sciatrice alpina, specialista delle prove veloci. Originaria di Sestriere,ha esordito in Coppa Europa l’11 febbraio 2021 a Santa Caterina Valfurva in discesa libera, posizionandosi al 57° posto. Il suo miglior piazzamento in questa rassegna è stato l’undicesimo posto in supergigante a St.