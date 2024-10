Nerdpool.it - L’ALBERO CHE VOLÒ SULLA LUNA di Thao Thai: recensione

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Esordio letterario per l’autrice, che con il suo romanzoche, edito HarperCollins, ci regala una storia che sorprende e commuove. Trama VIETNAM, anni ’60Un’antica leggenda vietnamita racconta la storia di un uomo che, seguendo una tigre e i suoi cuccioli, si imbatte in un albero magico, un baniano, che cambierà per sempre la sua esistenza, portandolo fino in cielo. Minh ha sempre amato ascoltare questo racconto fin da bambina ed è per questo che, dopo il suo trasferimento dal Vietnam in America, cura un po’ della sua nostalgia ammirandodi baniano che sovrasta la nuova casa. FLORIDA, giorni nostriQuando riceve la telefonata che le comunica che l’amatissima nonna, Minh, è morta, Ann è a un bivio.