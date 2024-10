Ladri armati di flex nella sede della municipalità di Napoli: "Avete perso solo tempo, moneta liquida non ce n'è più" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Questa notte la sede della municipalità 3 di Napoli, in via Lieti a Capodimonte, è stata presa di mira da Ladri che armati di flex. I cittadini della zona hanno poi avvertito prontamente le forze dell'ordine, con la polizia che è giunta sul posto. "Sono entrati mirati alla ricerca di denaro Napolitoday.it - Ladri armati di flex nella sede della municipalità di Napoli: "Avete perso solo tempo, moneta liquida non ce n'è più" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Questa notte la3 di, in via Lieti a Capodimonte, è stata presa di mira dachedi. I cittadinizona hanno poi avvertito prontamente le forze dell'ordine, con la polizia che è giunta sul posto. "Sono entrati mirati alla ricerca di denaro

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Armati di flex smontavano auto rubate a Messina, beccati dai carabinieri: 3 denunciati; Furto al distributore di Moimacco: i ladri hanno usato una flex; Assalto della 'banda del flex' a due tabaccherie; Furto notturno in una tabaccheria nel salernitano: bottino da 15mila euro; Furto in un distributore di Feletto: i ladri arrivano armati di flex; I ladri usano la finestrella del gatto; Leggi >>>

Blitz dei ladri nella sede dello United

(msn.com)

Ladri in azione ad Albinea ai danni dell’associazione sportiva dilettantistica ‘United Albinea’ e del gruppo cinofilo della Protezione civile. Il raid è stato compiuto martedì notte. I ...

Terrore al supermercato. Baby ladri armati di spray

(ilrestodelcarlino.it)

Momenti di terrore al Conad City di viale Tiberio, nel borgo San Giuliano. Nel tardo pomeriggio di ieri due giovani nordafricani, dopo essere entrati nel supermercato, hanno cominciato ad ...

Ladri in sede al Centro Storico Lebowski: 'Danno rilevante'

(055firenze.it)

Ladri in azione nella sede del Centro Storico Lebowski, società dilettantistica di calcio promotrice di un'intensa attività sociale a Firenze. "Nella notte tra lunedì e martedì l’impianto della Trave ...

Ladri di biciclette

(ilgiornale.it)

Ladri di biciclette Un giovane partito dal Giappone per girare il mondo è approdato in Italia dopo un lungo peregrinare. Arrivato a Milano qualcuno gli ha rubato la bici, un fatto che va a ...