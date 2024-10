La Sirenetta Canterina feat. I Cavallucci Marini Ic Montebello Vicentino: esce il nuovo ep (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal 28 ottobre 2024 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Salviamo gli oceani. I Pastori del mare”, il nuovo ep di La Sirenetta Canterina feat. I Cavallucci Marini IC Montebello Vicentino con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. “Salviamo gli Oceani. I Pastori del Mare” è un ep realizzato da La Sirenetta Canterina con I Cavallucci Marini IC Montebello Vicentino che raccoglie canzoni che trasmettono un sentimento di rispetto verso animali e ambiente, con focus sull’importanza vitale del mare e dell’interdipendenza ecosistemica tra tutte le specie e storie di mammiferi Marini minacciati, ma anche salvati. Testi e musica sono un potente mezzo per portare tra i banchi di scuola le problematiche legate agli Oceani: deturpati, sovrasfruttati, inquinati, svuotati. Laprimapagina.it - La Sirenetta Canterina feat. I Cavallucci Marini Ic Montebello Vicentino: esce il nuovo ep Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal 28 ottobre 2024 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Salviamo gli oceani. I Pastori del mare”, ilep di La. IICcon il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. “Salviamo gli Oceani. I Pastori del Mare” è un ep realizzato da Lacon IICche raccoglie canzoni che trasmettono un sentimento di rispetto verso animali e ambiente, con focus sull’importanza vitale del mare e dell’interdipendenza ecosistemica tra tutte le specie e storie di mammiferiminacciati, ma anche salvati. Testi e musica sono un potente mezzo per portare tra i banchi di scuola le problematiche legate agli Oceani: deturpati, sovrasfruttati, inquinati, svuotati.

