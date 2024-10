Il giocatore più scorretto di tutto il Sudamerica (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Metti su l’acqua per la tisana al finocchio, abbassa le luci, fai partire una playlist rilassante. Ora comincia a pensare intensamente a un calciatore che detesti, che detesti non di per sé, ma perché hai l’impressione che sia lui, per primo, a detestarti. Quel tipo di calciatore che contro la tua squadra si trasforma, diventa un fenomeno, diventa l’essere umano più irritante sulla terra, più provocatorio, più dissacrante, più scorretto, più cattivo. Ogni tifoso Sudamericano che, in limine alla Copa Libertadores, si concentra su questo piccolo ma essenziale esercizio stilistico vede sempre materializzarsi, sulle pareti scintillanti delle retine, la figura – con quei capelli platinati, quel sorriso paraculo, quello sguardo furbetto – di Deyverson Brum Silva Acosta. Sì, Brum. Esattamente, Deyverson. Ultimouomo.com - Il giocatore più scorretto di tutto il Sudamerica Leggi tutta la notizia su Ultimouomo.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Metti su l’acqua per la tisana al finocchio, abbassa le luci, fai partire una playlist rilassante. Ora comincia a pensare intensamente a un calciatore che detesti, che detesti non di per sé, ma perché hai l’impressione che sia lui, per primo, a detestarti. Quel tipo di calciatore che contro la tua squadra si trasforma, diventa un fenomeno, diventa l’essere umano più irritante sulla terra, più provocatorio, più dissacrante, più, più cattivo. Ogni tifosono che, in limine alla Copa Libertadores, si concentra su questo piccolo ma essenziale esercizio stilistico vede sempre materializzarsi, sulle pareti scintillanti delle retine, la figura – con quei capelli platinati, quel sorriso paraculo, quello sguardo furbetto – di Deyverson Brum Silva Acosta. Sì, Brum. Esattamente, Deyverson.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il giocatore più scorretto di tutto il Sudamerica; Chiesa-Juve, nodo Fede è più ingarbugliato: perché il prezzo rischia di calare; De Laurentiis contro Al-Khelaifi: «Contatta i giocatori senza essere autorizzato»; Giuseppe Minaudo, l'ex meteora dell'Inter: «Ho dato il primo dispiacere a Berlusconi. I soldi? Ho speso tutto per divertirmi»; Risse, insulti e rap: tutto su Moutet, prossimo avversario di Sinner; L'IMBOSCATA - Koop, una storia che non piace. Chiesa, la Juve nel trappolone. Giuntoli e il "mistero"...; Leggi >>>

Pallone d'Oro, il miglior posizionamento dei giocatori della Serie A dal 2000 a oggi

(sport.sky.it)

Prima comparsa per un giocatore del Napoli in questa nostra speciale rassegna. Messi trionfa e vince il suo ottavo Pallone d'Oro, mentre il nigeriano dal gol facile (mattatore dello scudetto azzurro) ...

Tutte le varianti della Briscola

(assopoker.com)

Dalla Briscola a Chiamata alle versioni con Passo e Jolly, impara le regole i trucchi e le strategie delle varianti.

L’aggiornamento EA Sports College Football 25 aggiunge oltre 700 nuovi giocatori, pezzi di divisa aggiornati e valutazioni

(gamesource.it)

L'ultimo aggiornamento del titolo per EA Sports College Football 25 è stato pubblicato prima del weekend, aggiungendo oltre 700 nuovi giocatori. College ...

Il Manuale del Giocatore di Dungeons & Dragons 2024 è FANTASTICO!

(msn.com)

Per un gioco longevo come Dungeons & Dragons, in attività fin dal 1974 (50 anni fa!), dieci anni possono passare in fretta, fin troppo. Però, intorno ai tavoli dove i giocatori usavano ancora gli stes ...