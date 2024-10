Unlimitednews.it - Harris “Trump istigò l’assalto a Capitol Hill”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sappiamo chi è Donald. È una persona che si trovava proprio qui quattro anni fa e inviò una folla armata al Campidoglio degli Stati Uniti per ribaltare la volontà del popolo su una elezione libera ed equa. Un’elezione che sapeva di aver perso. Americani sono morti a causa di quell’attacco, 140 agenti delle forze dell’ordine sono rimasti feriti, e tutto questo mentre Donaldsedeva alla Casa Bianca guardando lo svolgersi della violenza in televisione”. Lo ha detto Kamala, nel parco dell’Ellipse, a Washington, all’ultimo raduno prima dell’Election Day. La scelta del luogo non è casuale per la candidata democratica, poiché si tratta dello stesso punto in cui quasi quattro anni fa l’ex presidente Donaldi suoi sostenitori ad assaltare il Campidoglio degli Stati Uniti.