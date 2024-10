Formiche.net - Harris o Trump? Anche Robinhood si apre alle scommesse elettorali

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Chi vincerà tra Kamalae Donald? La domanda rimbalza ovunque, senza trovare risposte certe. Al massimo, si scommette su chi sarà il prossimo presidente d’America. Eha deciso di investire proprio in questo settore, preannunciando una sorta di rivoluzione. Così come altre realtà simili, l’app di trading senza commissioni permetterà ai suoi utenti americani di scommettere su chi uscirà trionfante durne il prossimo martedì, per fornire “persone uno strumento per prendere decisioni in tempo reale, sbloccando una nuova classe di asset che democratizza l’accesso agli eventi mentre si svolgono”. Sostanzialmente, si scommette su un evento futuro al prezzo deciso in quel momento dal mercato. La notizia ha fatto lievitare le azioni di, cresciute del 3%. Segno che è un qualcosa di apprezzato dal mercato, che vede di buon occhio l’iniziativa.