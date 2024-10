Calciomercato.it - Gioielli in vetrina per Juve-Parma: gli osservati speciali di Giuntoli

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lantus al lavoro in vista del mercato di gennaio: tre glidinella sfida di questa sera all’Allianz Stadium contro ilntus-match importante per la classifica dei bianconeri, ma anche in chiave mercato per la dirigenza della Continassa in vista della finestra di gennaio.(LaPresse) – Calciomercato.itLa ‘Vecchia Signora’ è corta in difesa dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato da Bremer, che costringerà il nazionale brasiliano a fermarsi ai box per il resto della stagione. Inoltre, la doppia operazione di Milik sta limitando le scelte offensivo di Thiago Motta, con il centravanti polacco fermo da giugno e che non rientrerà in campo prima di fine dicembre.