Lanotiziagiornale.it - Forzatura sul decreto Paesi Sicuri, sarà un emendamento al dl Flussi

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un fatto “gravissimo” che manifesta un “forte imbarazzo della maggioranza”. Così ieri sera Pd e Alleanza Verdi Sinistra hanno duramente attaccato il colpo di mano del governo che ha deciso di trasformare il– il cui esame dovrebbe iniziare al Senato – in unal, già all’esame della Camera. In pratica un escamotage finalizzato a tagliare i tempi e, soprattutto, la discussione sul provvedimento che si sta rivelando un vero pasticcio (vedasi le vicende tragicomiche del centro di detenzione in Albania).