Ercolano, sequestrate 17 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi: denunciata titolare (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Raffica di controlli da parte dei finanzieri di Portici nei comuni del vesuviano nell’area che rientra nel c.d. “Miglio d’oro”. Durante un’operazione investigativa, i finanzieri della Compagnia di Portici hanno scoperto un’azienda di circa 400 m² nella zona litoranea di Ercolano. Sebbene autorizzata a gestire fino a 5 tonnellate di rifiuti tessili, l’azienda deteneva oltre L'articolo Ercolano, sequestrate 17 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi: denunciata titolare Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Ercolano, sequestrate 17 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi: denunciata titolare Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Raffica di controlli da parte dei finanzieri di Portici nei comuni del vesuviano nell’area che rientra nel c.d. “Miglio d’oro”. Durante un’operazione investigativa, i finanzieri della Compagnia di Portici hanno scoperto un’azienda di circa 400 m² nella zona litoranea di. Sebbene autorizzata a gestire fino a 5ditessili, l’azienda deteneva oltre L'articolo17dinonTeleclubitalia.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: VIDEO Napoli, sequestrate 17 tonnellate rifiuti in azienda a Ercolano - LaPresse; Ercolano, sequestrate 17 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (Video); Ercolano, sequestrate 17 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi; Ercolano, sequestro di rifiuti speciali: trovati oltre 17 tonnellate di indumenti usati; Ercolano, sequestrate 17 tonnellate di indumenti usati e scarti di lavorazione; Ercolano, sequestrate 17 tonnellate di indumenti usati e scarti di lavorazione; Leggi >>>

Ercolano, sequestrate 17 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi

(rainews.it)

Indumenti usati e scarti di lavorazione erano nel capannone di un'azienda della zona litoranea. Denunciata la titolare ...

Gdf Napoli: Sequestrate 17 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi. Denunciata la responsabile

(marigliano.net)

Alla luce delle indicazioni fornite dal Prefetto di Napoli - Dr. Michele di Bari, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dispo ...

Ercolano, sequestro di rifiuti speciali: trovati oltre 17 tonnellate di indumenti usati

(msn.com)

Oltre 17 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi sequestrati e una denuncia: è il bilancio di un'operazione dei finanzieri della compagnia di Portici scattata nel ...

Napoli, sequestrate 17 tonnellate rifiuti in azienda a Portici

(stream24.ilsole24ore.com)

(LaPresse) La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Napoli ha sequestrato 17 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi. Alla luce ...