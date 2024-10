Empoli, incidente mortale moto contro auto: 16enne perde la vita (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un tragico incidente ha tolto la vita a un ragazzo di 16 anni, mentre era in sella alla sua moto da cross a Empoli. L’incidente è avvenuto il 30 ottobre, poco dopo le 12, nei pressi del polo scolastico di via Raffaello Sanzio. La collisione, che ha coinvolto il giovane motociclista e un’automobile, si è rivelata subito molto grave. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori e l’allerta per l’elisoccorso Pegaso, si è deciso per il trasporto immediato all’ospedale di Empoli, nel tentativo di salvarlo.Leggi anche: Sparano contro casa dell’ex per difendere l’onore di una ragazza incinta, arrestati padre e figlio Le ferite riportate, però, erano troppo gravi, e il ragazzo è deceduto durante il tragitto verso l’ospedale, nonostante i tentativi dei sanitari di stabilizzarlo. Thesocialpost.it - Empoli, incidente mortale moto contro auto: 16enne perde la vita Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un tragicoha tolto laa un ragazzo di 16 anni, mentre era in sella alla suada cross a. L’è avvenuto il 30 ottobre, poco dopo le 12, nei pressi del polo scolastico di via Raffaello Sanzio. La collisione, che ha coinvolto il giovaneciclista e un’mobile, si è rivelata subito molto grave. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori e l’allerta per l’elisoccorso Pegaso, si è deciso per il trasporto immediato all’ospedale di, nel tentativo di salvarlo.Leggi anche: Sparanocasa dell’ex per difendere l’onore di una ragazza incinta, arrestati padre e figlio Le ferite riportate, però, erano troppo gravi, e il ragazzo è deceduto durante il tragitto verso l’ospedale, nonostante i tentativi dei sanitari di stabilizzarlo.

